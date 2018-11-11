Польща закликала до негайних санкцій проти організаторів "виборів" в ОРДЛО
"Польща не визнає жодних дій, що підривають суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві, опублікованій у неділю на сайті польського МЗС.
У міністерстві підкреслили, що вибори є частиною політики російської влади, спрямованої на насильницьку зміну статус-кво, виявом цієї політики є також прогресуюча мілітаризація Криму і агресивні дії в районі Азовського моря.
"Вибори підривають зусилля із врегулювання російсько-українського конфлікту та несумісні з Мінськими угодами", - наголосили в МЗС Польщі.
У міністерстві закликали ЄС та інших партнерів посилити наявні санкції та заборонити видачу віз і заморозити активи особам, відповідальним за організацію так званих "виборів".
Раніше МЗС України заявляли, що реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.
МЗС України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення у неділю, 11 листопада, так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.
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