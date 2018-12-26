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Польща залишає єдиний перехід для пішоходів на кордоні з Україною

Громадяни, які перетинають там кордон, починають створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями
Польща припиняє експеримент з пішохідним переходом на кордоні з Україною в Угринові тому, що громадяни, які перетинають там кордон, почали створювати перешкоди для автомобілістів.
Польща залишає єдиний перехід для пішоходів на кордоні з Україною Фото: EPA / UPG

"З 2015 року за ініціативи української сторони, польська сторона пішла назустріч і в автомобільному пункті пропуску здійснювався пропуск громадян, які перетинали кордон в пішому порядку", – повідомив "Укрінформу" помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За словами Слободяна, експеримент з 2015 року пролонгувався щороку, але зараз польська сторона вирішила завершити експеримент з огляду на те, що громадяни, які перетинають там кордон, починають створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями.

"Це просто робочий момент, який потребує доопрацювання і виходу на інший рівень прикордонного контролю на даному напрямку", – додав Слободян.

Він відзначив, що на україно-польському кордоні піших переходів мало, після закриття в Угринові залишиться лише один в пункті "Шегині".

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26 12 2018 13:18
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