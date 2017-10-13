Польща заявила про відображення кібератаки з Росії
Таку інформацію озвучив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, передає Польське радіо.
"Ми вже втретє зіткнулися з кібератакою з боку Росії. На щастя, Польщі вдалося її відбити. Напад було скоєно на підприємства в Україні, які мають у своєму розпорядженні відділеннями в інших країнах. В інших європейських державах їх довелося заблокувати, а в Польщі - ні. Нам вдалося зробити так, що атака не торкнулася систем в нашій країні", - сказав міністр.
Мацеревіч зазначив, що системи, за які відповідають, в основному, співробітники Національного центру криптографії, дуже ефективні.
Нагадаємо, що Служба безпеки України попередила про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.
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