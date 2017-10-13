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Польща заявила про відображення кібератаки з Росії

Польща вже втретє зіткнулася з кібератакою з боку Росії
Польським фахівцям вдалося відбити хакерську атаку з боку Росії.
Польща заявила про відображення кібератаки з Росії Фото: з вільних джерел

Таку інформацію озвучив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, передає Польське радіо.

"Ми вже втретє зіткнулися з кібератакою з боку Росії. На щастя, Польщі вдалося її відбити. Напад було скоєно на підприємства в Україні, які мають у своєму розпорядженні відділеннями в інших країнах. В інших європейських державах їх довелося заблокувати, а в Польщі - ні. Нам вдалося зробити так, що атака не торкнулася систем в нашій країні", - сказав міністр.

Мацеревіч зазначив, що системи, за які відповідають, в основному, співробітники Національного центру криптографії, дуже ефективні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України попередила про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

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13 10 2017 22:57
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