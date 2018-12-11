НОВИНИПольська влада заявила, що напередодні святкування відновлення 100-річчя незалежності не пустила в країну "неофашистів та прихильників ідеології Степана Бандери".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща заявила, що не пустила в країну бандерівців і неофашистів з Росії і Швеції
Напередодні у польській столиці відбувся Біло-червоний марш до 100-річчя відновлення незалежності
Фото: AP / Scanpix
Агентство внутрішньої безпеки передало прикордонникам дані 400 актиівстів, які були учасниками ультраправих та неофашистських угруповань, а також організацій, які "прославляють ідеологію Степана Бандери". Вони хотіли приїхати на марш незалежності у Варшаві. Більшості не дозволили в’їхати в країну, повідомив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, інформує TVP Info.
"Серед тих, кого не допустили в Польщу, були громадяни Швеції та Росії", - сказав Жарин.
Вперше марш спільно організувала польська влада та польські націоналістичні організації.За оцінками поліції, у марші взяли участь 250 тисяч людей.
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