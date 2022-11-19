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Польща збільшує пільговий кредит Україні до 160 млн євро на інвестпроекти

Польща збільшує пільговий кредит Україні на 60 млн євро, до 160 млн євро
Польща збільшує пільговий кредит Україні до 160 млн євро на інвестпроекти Фото: dt.ua

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Договору між урядами України та Польщі, зокрема, про збільшення суми надання Україні пільгового кредиту для реалізації інвестиційних проектів, повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, буде збільшено суму кредиту на 60 млн євро – до 160 млн євро та продовжено кінцеву дату укладення контрактів ще на 2 рок, до 31 грудня 2024 року. Також скасовуються вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі технічних засобів митного контролю та надається можливість внесення змін до контрактів, укладених у 2017 – 2018 роках, щодо збільшення їх ціни без обмеження розміру збільшення.

 


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19 11 2022 18:35
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