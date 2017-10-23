Польща знайшла порозуміння з Україною щодо освітнього закону
"Сьогодні, як щойно я довідався, було підписано порозуміння - заява керівників освітніх відомств після минулотижневого дуже плідного візиту пані міністра Залевської до України і досягнутих з українською стороною порозумінь", - сказав Ґліньський на брифінгу у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
Додамо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.
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Нагадаємо, Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".
5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.
Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.
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