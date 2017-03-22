Польща звинуватила президента Європейської ради Туска в "дипломатичній зраді"

Туск нібито співпрацював з Путіним, аби нашкодити Польщі після катастрофи під Смоленськом

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив президента Європейської ради, а раніше прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в "дипломатичній зраді".

Як заявив Мацеревич, Туск на посаді польського прем'єра нібито співпрацював із президентом Росії Володимиром Путіним, аби нашкодити інтересам Польщі після катастрофи 2010 р. польського урядового літака біля російського Смоленська, в якій загинули тодішній президент Польщі Лех Качинський і ще 95 осіб, серед яких багато представників політичного керівництва і громадських діячів, - повідомляє Радіо Свобода.

Міністерство оборони Польщі заявило, що повідомило військовий департамент Національної прокуратури Польщі про те, що підозрює Туска у "зловживанні довірою в іноземних відносинах".

У Національній прокуратурі підтвердили, що отримали це повідомлення і, відповідно до закону, мають 30 днів на те, щоб вирішити, чи порушувати розслідування.

Зі свого боку Туск відкинув ці звинувачення як суто емоційні і нав'язливі.

Зазначимо, Районна прокуратура у Варшаві викликала на допит президента Європейської ради Дональда Туска у зв'язку зі справою проти колишніх співробітників спецслужб