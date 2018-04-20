Польська авіакомпанія LOT запускає новий рейс із Києва
Згідно з планами авіакомпанії, польоти почнуться в серпні 2018 року зі столичного аеропорту "Київ" (Жуляни). Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень: з Києва – по четвергах і понеділках, у зворотному напрямку – по понеділках і п'ятницях. Політ займе близько двох годин, повідомляє Wyborcza.
Виліт із Києва відбуватиметься о 23:40, а приземлення в м. Бидгощ - о 00:40 (за місцевим часом). З Бидгоща літаки вилітатимуть о 05:10, а прибуватимуть до Києва, з урахуванням різниці в часі, о 08:00.
Вартість квитків в економ-класі в середньому складе близько 3 тис. грн, однак на деякі дати доступні квитки за цінами від тисячі гривень.
Як зазначив директор аеропорту в Бидгощі Томаш Морачевський, багато мешканців регіону здійснюють ділові візити до Києва.
"Польоти з Бидгоща до Львова користуються великим успіхом. Керівництво аеропорту, маршалок воєводства і LOT переконані, що так само буде і в разі Києва. Новий напрям - це відмінна новина не тільки для жителів нашого регіону, але і для приїжджаючих до нас численних гостей з України. Потрібно пам'ятати, що багато компаній з Куявсько-Поморського воєводства веде свої справи в Україні, а їхні представники регулярно відвідують Київ в ділових цілях. Тепер вони зможуть дістатися туди безпосередньо з Бидгоща менш, ніж за 2 години", - заявив він.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
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