Польська авіакомпанія LOT запускає новий рейс із Києва

Найбільша польська авіакомпанія LOT має намір запустити польоти з Києва в польське місто Бидгощ на північному заході країни.

Згідно з планами авіакомпанії, польоти почнуться в серпні 2018 року зі столичного аеропорту "Київ" (Жуляни). Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень: з Києва – по четвергах і понеділках, у зворотному напрямку – по понеділках і п'ятницях. Політ займе близько двох годин, повідомляє Wyborcza.

Виліт із Києва відбуватиметься о 23:40, а приземлення в м. Бидгощ - о 00:40 (за місцевим часом). З Бидгоща літаки вилітатимуть о 05:10, а прибуватимуть до Києва, з урахуванням різниці в часі, о 08:00.

Вартість квитків в економ-класі в середньому складе близько 3 тис. грн, однак на деякі дати доступні квитки за цінами від тисячі гривень.

Як зазначив директор аеропорту в Бидгощі Томаш Морачевський, багато мешканців регіону здійснюють ділові візити до Києва.

"Польоти з Бидгоща до Львова користуються великим успіхом. Керівництво аеропорту, маршалок воєводства і LOT переконані, що так само буде і в разі Києва. Новий напрям - це відмінна новина не тільки для жителів нашого регіону, але і для приїжджаючих до нас численних гостей з України. Потрібно пам'ятати, що багато компаній з Куявсько-Поморського воєводства веде свої справи в Україні, а їхні представники регулярно відвідують Київ в ділових цілях. Тепер вони зможуть дістатися туди безпосередньо з Бидгоща менш, ніж за 2 години", - заявив він.