Польська авіакомпанія припинила польоти до Львова

Польська авіакомпанія SprintAir в неділю, 29 жовтня, виконала останній рейс з Радом до Львова.

Причиною для припинення польотів стало закінчення договору між перевізником і адміністрацією аеропорту Радом. Новий документ так і не був підписаний, повідомляє ЦТС.

"Вчора в неділю, 29 жовтня, ми зробили останній регулярний пасажирський рейс з аеропорту Радом. Ми хотіли б подякувати всім нашим пасажирів за їхню довіру, вибір рейсів SprintAir і багато теплих слів і приємних коментарів, які ми мали задоволення чути, виконуючи польоти до Львова , Праги і Гданську!", - йдеться в офіційній заяві авіакомпанії.

Як відомо, SprintAir почала літати до Львова з Радома в червні 2016 року.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Qatar Airways виконуватиме два щоденні рейси з Києва до Дохи (Катар).