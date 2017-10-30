Польська авіакомпанія припинила польоти до Львова
Причиною для припинення польотів стало закінчення договору між перевізником і адміністрацією аеропорту Радом. Новий документ так і не був підписаний, повідомляє ЦТС.
"Вчора в неділю, 29 жовтня, ми зробили останній регулярний пасажирський рейс з аеропорту Радом. Ми хотіли б подякувати всім нашим пасажирів за їхню довіру, вибір рейсів SprintAir і багато теплих слів і приємних коментарів, які ми мали задоволення чути, виконуючи польоти до Львова , Праги і Гданську!", - йдеться в офіційній заяві авіакомпанії.
Як відомо, SprintAir почала літати до Львова з Радома в червні 2016 року.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Qatar Airways виконуватиме два щоденні рейси з Києва до Дохи (Катар).
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