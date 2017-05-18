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Польська газова компанія просить Єврокомісію покарати "Газпром"

Глава компанії звинувачує "Газпром" у діях, що призвели до "серйозних порушень на ринку газу в Центральній Європі"
Польська компанія PGNiG вимагає від Єврокомісії оштрафувати російський концерн "Газпром" за порушення норм антимонопольного законодавства і створити конкурентні умови на газовому ринку.
Польська газова компанія просить Єврокомісію покарати "Газпром" Фото: gazeta.ru

"Єврокомісія повинна фінансово покарати" Газпром "і створити конкурентні умови на ринку газу", - заявив глава компанії Петро Возняк в ході прес-конференції з нагоди подачі заяви по антимонопольному розслідуванню проти "Газпрому", пише "ТАСС".

Компанія звинувачує російський холдинг в "багаторічному порушенні норм антимонопольного законодавства", пропонуючи, крім фінансового покарання, накласти на компанію додаткові зобов'язання.

"Порушення" Газпрому "носять довгостроковий і серйозний характер. Вони довели до серйозних порушень на ринку газу в Центральній Європі. Це стосується як конкуренції на ринку газу, так і фінансових втрат споживачів", - сказав він.

Нагадаємо, що Київський апеляційний господарський суд підтвердив стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн штрафу та пені, накладених на нього рішенням Господарського суду за позовом Антимонопольного комітету України.

5 грудня Господарський суд Києва ухвалив рішення про примусове стягнення з російської компанії "Газпром" майже 172 млрд гривень.

Зазначимо, у Чорному морі 7 травня почалося будівництво газопроводу "Турецький потік", який проходитиме з Росії до Туреччини.

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18 05 2017 15:31
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