Польська газова компанія просить Єврокомісію покарати "Газпром"

Глава компанії звинувачує "Газпром" у діях, що призвели до "серйозних порушень на ринку газу в Центральній Європі"

Польська компанія PGNiG вимагає від Єврокомісії оштрафувати російський концерн "Газпром" за порушення норм антимонопольного законодавства і створити конкурентні умови на газовому ринку.

"Єврокомісія повинна фінансово покарати" Газпром "і створити конкурентні умови на ринку газу", - заявив глава компанії Петро Возняк в ході прес-конференції з нагоди подачі заяви по антимонопольному розслідуванню проти "Газпрому", пише "ТАСС".

Компанія звинувачує російський холдинг в "багаторічному порушенні норм антимонопольного законодавства", пропонуючи, крім фінансового покарання, накласти на компанію додаткові зобов'язання.

"Порушення" Газпрому "носять довгостроковий і серйозний характер. Вони довели до серйозних порушень на ринку газу в Центральній Європі. Це стосується як конкуренції на ринку газу, так і фінансових втрат споживачів", - сказав він.

Нагадаємо, що Київський апеляційний господарський суд підтвердив стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн штрафу та пені, накладених на нього рішенням Господарського суду за позовом Антимонопольного комітету України.

5 грудня Господарський суд Києва ухвалив рішення про примусове стягнення з російської компанії "Газпром" майже 172 млрд гривень.

Зазначимо, у Чорному морі 7 травня почалося будівництво газопроводу "Турецький потік", який проходитиме з Росії до Туреччини.