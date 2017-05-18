Польська газова компанія просить Єврокомісію покарати "Газпром"
"Єврокомісія повинна фінансово покарати" Газпром "і створити конкурентні умови на ринку газу", - заявив глава компанії Петро Возняк в ході прес-конференції з нагоди подачі заяви по антимонопольному розслідуванню проти "Газпрому", пише "ТАСС".
Компанія звинувачує російський холдинг в "багаторічному порушенні норм антимонопольного законодавства", пропонуючи, крім фінансового покарання, накласти на компанію додаткові зобов'язання.
"Порушення" Газпрому "носять довгостроковий і серйозний характер. Вони довели до серйозних порушень на ринку газу в Центральній Європі. Це стосується як конкуренції на ринку газу, так і фінансових втрат споживачів", - сказав він.
Нагадаємо, що Київський апеляційний господарський суд підтвердив стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн штрафу та пені, накладених на нього рішенням Господарського суду за позовом Антимонопольного комітету України.
5 грудня Господарський суд Києва ухвалив рішення про примусове стягнення з російської компанії "Газпром" майже 172 млрд гривень.
Зазначимо, у Чорному морі 7 травня почалося будівництво газопроводу "Турецький потік", який проходитиме з Росії до Туреччини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат