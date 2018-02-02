Польська інтелігенція виступила проти прийнятого Сенатом закону про Інститут нацпам'яті

Закон "сприяє осуду окремих осіб і етнічних груп, загострює ксенофобію, стає поштовхом для злочинності, ґрунтується на ненависті"

Понад 100 письменників, акторів, режисерів, журналістів, науковців і громадських діячів Польщі виступили проти закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".

У листі, який опублікувала Gazeta Wyborcza, наголошується, що закон є неприйнятним і спровокує погіршення відносин з іншими країнами, зокрема з Україною, США і Ізраїлем.

Серед підписантів листа - актори Деніел Ольбрихський, Христина Янда, режисер Агнешка Холланд, письменник Анджей Стасюк, журналіст Павло Смоленський, художник, дружина Анджея Вайди, Христина Захватович-Вайда і багато інших.

"Ми, що нижче підписалися, виступаємо проти поправок до закону про Інститут національної пам'яті (ІНП), прийнятий сенатом Польщі.

Внесення змін до закону про ІНП узаконює вже присутні в суспільстві різновиди дискримінації і прояви агресії, сприяє осуду окремих осіб і етнічних груп, загострює ксенофобію, стає поштовхом для злочинності, ґрунтується на ненависті, поглиблює кризу правової системи, кризу в громадській, політичній, дипломатичній і інформаційній площинах", - йдеться в документі.

У ньому наголошується, що "внесений запис посла Томаша Жімковського з партії Кукіз 15, яка заперечує "бандерівські злочини", несе безпосередню загрозу для громадян Польщі української національності, для українських заробітчан на території Польщі".

Раніше польська влада заявила про вимогу від Німеччини виплатити репарації в зв'язку з втратами Польщі під час Другої світової війни.

Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що німці повинні "заплатити за ті жахливі збитки, яких було завдано польському народу".

Зазначимо, що Німеччина виплатила мільярди євро компенсацій за злочини нацизму. Польща під тиском СРСР у 1950-ті роки відмовилась від вимоги таких компенсацій.

Нагадаємо, вночі 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської різанини, яку Варшава раніше визнала геноцидом.