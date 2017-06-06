Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Польська компанія PGNiG хоче вдвічі більше експортувати газу в Україну

Основною перешкодою для експорту газу є слабка пропускна здатність, відповіддю на яку буде будівництво українсько-польського газового сполучення
Польська нафтогазова компанія PGNiG вважає український газовий ринок дуже перспективним і планує в цьому році подвоїти експорт газу в порівнянні з минулим роком.
Польська компанія PGNiG хоче вдвічі більше експортувати газу в Україну Фото: business.ua

"Минулий рік був переломним для нас, ми експортували в Україну 370 млн куб. газу... Цей рік буде кращим ніж попередній у два рази", - заявив заступник голови PGNiG Мацей Возняк під час Другої польсько-української газової конференції у Варшаві, пише "Укрінформ".

За його словами, основною перешкодою для експорту газу є слабка пропускна здатність, відповіддю на яку буде будівництво українсько-польського газового сполучення.

Ситуацію на українському енергетичному ринку він назвав "дуже динамічною", оскільки на ньому є велика кількість трейдерів, а транзакції відбуваються на короткі проміжки часу.

Водночас, він назвав це хорошою нагодою аби "підтягнути цей ринок ближче до Європи".

Возняк підкреслив: якщо газовий хаб буде збудовано до 2021 року, то з 2022 року в Україну зможе поступати газ з будь-якого напряму - Польщі, Норвегії, скраплений газ з LNG-терміналу на півночі РП тощо.

"Такий газовий хаб є потрібним якнайшвидше", - наголосив він.

Заступник глави PGNiG також підкреслив, що Україна має значні можливості для зберігання газу, і разом з польськими потужностями вони будуть невід'ємною частиною польсько-українського газового хабу. Утім, він додав, що польська сторона поки що не розглядає своєї фінансової  участі у модернізації українських газосховищ.

У свою чергу заступник міністра енергії Польщі Міхал Куртика підкреслив, що Варшава розраховує на потреби українського ринку у контексті експорту скрапленого газу з LNG-терміналу в Свіноуйсцє (північний захід РП), потужності якого зараз розбудовуються.

Нагадаємо, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський повідомив, що мета Польщі - замінити поставки газу з Росії імпортом з північного напрямку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2017 16:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.