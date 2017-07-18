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Польська компанія поставить Києву 40 трамваїв

Вартість одного трамваю становитиме приблизно 45,33 млн грн
Польська компанія PESA виграла торги на поставку Києву 40 низькопідлогових трамваїв
Польська компанія поставить Києву 40 трамваїв

Про це свідчать дані в системі електронних закупівель ProZorro.

Так, польська компанія запропонувала трамваї за 1,813 199 млрд грн при очікуваній сумі закупівлі 1,946 млрд грн. При цьому PESA спочатку пропонувала їх за 1,846 млрд грн.

Українсько-німецьке СП "Електронтранс" (Львів) запропонувало трамвайні вагони за 1,8132 млрд грн і не знижувало ціну в ході торгів.

Всього буде поставлено 40 одиниць моделі Pesa, довжиною 26 метрів. Вартість одного трамваю становитиме приблизно 45,33 млн грн.

У 2016 році польська Pesa виграла тендер на поставку 10 трамваїв для Києва.

Нагадаємо, що з суботи, 15 липня, в Києві підвищилася вартість проїзду в метро і наземному громадському транспорті.

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18 07 2017 07:19
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