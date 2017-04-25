Польська компанія виграла тендер "Укртрансгазу" на поставку газу

У 2017 році компанія "ЕРУ Трейдинг" у співпраці з компанією PGNiG SA доставить 218 мільйонів кубічних метрів газу з Польщі українському оператору ГТС "Укртрансгаз".

Уперше контракт буде реалізований компаніями, які не пов'язані з українською державною компанією "Нафтогаз".

Газ постачатиме компанія PGNiG своєму українському партнеру "ЕРУ Трейдинг". Цей газ використовуватиме "Укртрансгаз" для власних цілей зберігання і роботи системи, повідомляє "LB.ua".

"Ми успішно почали експорт газу в Україну минулого року. Ми продовжуємо аналізувати подальші можливості продажів природного газу на щойно відкритому українському ринку. Він швидко розвивається завдяки впровадженню європейських норм і стандартів", - говорить Мацей Возняк (Maciej Woźniak), віце-президент із торгівлі компанії PGNiG SA.

"Перемога компанії "ЕРУ Трейдинг" у тендері на одну з поставок газу компанії «Укртрансгаз» доводить, що умови закупівлі в компанії PGNiG дійсно дуже конкурентоспроможні. Хороші результати співпраці з нашим українським партнером "ЕРУ Трейдинг" дають нам оптимістичний прогноз майбутнього зростання поточних обсягів продажів компанії PGNiG в Україні", - додав він.

"Компанія "ЕРУ" активно працює в Україні останні три роки, і наш успіх у тендері "Укртрансгазу", який проводили цього тижня, є ще одним важливим етапом. Цей крок має велике значення для ринку і для постачальників газу", - заявив Дейл Перрі (Dale Perry), президент корпорації "ЕРУ" (ERU Corporation).

Перрі також додав: "Минулий тиждень був дуже напруженим для "ЕРУ", і почався він з підписання страхового договору на суму 38 млн доларів із корпорацією закордонних приватних інвестицій уряду США, за яким надаються договірні гарантії при доставці і зберіганні цих великих обсягів газу. За минулий рік корпорація "ЕРУ" тісно співпрацювала з компанією PGNiG, і сьогоднішнє оголошення є ще одним свідченням позитивних результатів, досягнутих завдяки нашим спільним зусиллям".

Тендер проводився на електронній платформі закупівель, що дозволяє учасникам і третім сторонам відстежувати вартість конкурсних заявок у режимі реального часу, тим самим забезпечуючи прозорість і рівні умови для всіх учасників тендера.

Відзначимо, компанія "Укртрансгаз" є державним оператором ГТС України. В цей час компанія готується до процесу розукрупнення на вимогу ЄС, у результаті чого вона буде відокремлена від структур НАК "Нафтогаз України" - державного монополіста на ринку природного газу.