Польська опозиція ініціювала вотум недовіри урядові Беати Шидло

Опозиційна партія "Громадянська платформа" (РО) ініціює голосування за вотум недовіри до уряду Беати Шидло.

Як повідомляється, кандидатом на посаду глави уряду "Громадянська платформа" пропонує свого лідера Гжегожа Схетину.

Про це пише "Укрінформ".

"Уряд переповнений поганими міністрами, а пані прем’єр-міністр не має жодної влади над ними і, представляючи Польщу у Брюсселі, несе тягар того, що всі знають, що вона не є справжнім лідером у Польщі", - заявив сьогодні у Сеймі екс-міністр національної оборони Польщі, один з лідерів РО Томаш Сємоняк.

Разом із главою фракції РО у Сеймі Славоміром Нойманом опозиціонери представили у Сеймі документ з обгрунтуванням необхідності відставки уряду. Зокрема, вони наполягають на відставці, не тільки Беати Шидло, але й глави МЗС Вітольда Ващиковського, міністрів національної оборони Антонія Мацеревича, екології Яна Шишка, освіти Анни Залевської, внутрішніх справ Маріуша Блащака. Водночас лідери опозиції запропонували альтернативу чинному главі уряду - лідера РО Гжегожа Схетину.

Між тим, голова фракції правлячої партії "Право і Справедливіть" (PiS) у Сеймі Ришард Терлецький заявив, що уряд Шидло за півтора року роботи зробив більше, ніж попередня коаліція за вісім років. Він також наголосив, що ініціатива опозиції "не має жодних шансів на успіх".

Повідомляють, що РО має намір зареєструвати подання про відставку уряду в Сеймі на початку наступного тижня.

Слід зазначити, що без підтримки правлячої партії PiS вотум недовіри, що його висувають опозиціонери не матиме успіху, оскільки його має підтримати щонайменше 231 депутат Сейму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло напередодні саміту написала лист лідерам ЄС із закликом відмовитися від підтримки чинного голови Європейської Ради, польського політика Дональда Туска в переобранні на новий термін. Дональд Туск, колишній керівник польської партії "Громадянська платформа", яка зараз перебуває в опозиції, займав посаду прем’єр-міністра Польщі майже два терміни, перш ніж в 2014 році перейшов на роботу в інституції ЄС. Мандат Туска, який був обраний на посаду на 2,5 роки, закінчується в кінці травня 2017 року.