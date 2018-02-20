Польська опозиція подала зміни до резонансного закону про "бандеризм"
З альтернативного законопроекту зникли не політкоректні формулювання щодо "українських націоналістів" та "бандеризму".
Про це 20 лютого повідомив лідер ГП Гжегож Схетина у Twitter політсили.
За його словами, стурбованість опозиції і необхідність вносити зміни в резонансний закон викликані різкою реакцією міжнародної спільноти. Зокрема, він згадав негативну реакцію на закон держсекретаря США Рекса Тіллерсона, Верховної Ради України, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
"Ми не можемо дозволити, аби польська історична політика писалася під диктування Кремля, який сьогодні своєю політикою хоче розсварити нас із стратегічними союзниками, а також сусідами", - заявив він.
У свою чергу в альтернативному законопроектові йдеться про "злочини, скоєні на тлі національних, етнічних, расових та релігійних протиріч, особливо скоєних формуваннями, які співпрацювали з третім рейхом".
Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
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