Польська поліція заарештувала українку, яка хотіла вбити власне немовля

Громадянку України за спробу вбивства власної дитини в Польщі можуть засудити довічно

Суд у Любліні заарештував 36-річну українку Надію К., яка народила дитину в туалеті на фабриці з переробки фруктів та овочів у Люблінському воєводстві та залишила її в пластиковому контейнері.

Підозрювану в замаху на вбивство власної дитини заарештовано на 3 місяці.

"Підставою для тимчасового арешту є як серйозність покарання, за яке у цьому випадку загрожує довічне ув'язнення, так і відсутність постійного місця проживання в Польщі", - повідомив прокурор Пьотр Сітарський з Окружної прокуратури в Любліні, інформує "Польське радіо".

Найближчим часом жінка пройде психіатричну експертизу, під час якої експерти оцінять ступінь її осудності.

"Новонароджена дівчинка важить 2,5 кг. Вона надалі залишається під опікою лікарів. Стан породіллі тяжкий, але стабільний", - повідомив Сітарський.

Українка народила дитину 25 липня на фабриці в селі Мілєйові, де вона працювала.

Жінка в певний момент відлучилася від конвеєра. Після тривалої відсутності її пішла шукати сестра, згодом жінку знайшли в туалеті. Оскільки породілля була в крові, сестра почала панікувати, чим привернула увагу інших співробітників. Потім вони виявили новонароджене немовля в пластиковому контейнері. Витягнувши дитину, вони викликали швидку допомогу. Мати з немовлям госпіталізували.

За спробу вбивства в Польщі може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Якщо виявиться, що спроба вбивства матір’ю відбулася під час пологів під впливом їхнього перебігу, кримінальна відповідальність є меншою і становить до п’яти років позбавлення волі.