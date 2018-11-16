Польська православна церква заборонила священикам спілкуватися з УПЦ КП і УАПЦ
Про це йдеться в заяві Польскої церкви.
Архієрейський Собор ППЦ відбувся 15 листопада.
"Святіший Архієрейський Собор забороняє священикам Польської православної церкви вступати в літургійні та молитовні контакти з "духовенством" так званого Київського патріархату і так званої "Автокефальної православної церкви", які в минулому зробили багато зла", – цитує "Українська правда" заяву Собору.
У Польській церкві заявили, що особи, позбавлені єпископських і священицьких освячень, "не можуть лідирувати у встановленні миру у Православній церкві України, а їх дії можуть призвести до ще більшого безладу".
Нагадаємо, Архієрейський собор Сербської православної церкви відмовився визнавати рішення Константинопольського патріархату щодо України обов'язковим для виконання і вирішив не встановлювати канонічне спілкування з українськими церквами.
Українська православна церква Московського патріархату відмовилася долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви і припинила євхаристичне спілкування з Константинопольським патріархатом.
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