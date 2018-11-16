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Польська православна церква заборонила священикам спілкуватися з УПЦ КП і УАПЦ

У Польській церкві заявили, що особи, позбавлені єпископських і священицьких освячень, "не можуть лідирувати у встановленні миру у Православній церкві України, а їх дії можуть призвести до ще більшого безладу"
Собор Польської православної церкви заборонив своїм священикам долучатися до євхаристійного спілкування з представниками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.
Польська православна церква заборонила священикам спілкуватися з УПЦ КП і УАПЦ Фото: news.church.ua

Про це йдеться в заяві Польскої церкви.

Архієрейський Собор ППЦ відбувся 15 листопада.

"Святіший Архієрейський Собор забороняє священикам Польської православної церкви вступати в літургійні та молитовні контакти з "духовенством" так званого Київського патріархату і так званої "Автокефальної православної церкви", які в минулому зробили багато зла", – цитує "Українська правда" заяву Собору.

У Польській церкві заявили, що особи, позбавлені єпископських і священицьких освячень, "не можуть лідирувати у встановленні миру у Православній церкві України, а їх дії можуть призвести до ще більшого безладу".

Нагадаємо, Архієрейський собор Сербської православної церкви відмовився визнавати рішення Константинопольського патріархату щодо України обов'язковим для виконання і вирішив не встановлювати канонічне спілкування з українськими церквами.

Українська православна церква Московського патріархату відмовилася долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви і припинила євхаристичне спілкування з Константинопольським патріархатом.

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16 11 2018 20:56
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