Польське громадське радіо назвало публікацію карти України без Криму помилкою

Польське громадське радіо визнало свою помилку у зв’язку з публікацією карти України без Криму.

"Редакція визнала свою технічну помилку, вибачилася, заперечила наявність будь-якого злого умислу і невідкладно замінила мапу України на вірну" - повідомляє посольство України у Польщі на своїй сторінці у Facebook.

У посольстві зазначили, що в глобальному інтернет-просторі "гуляє" ще багато таких викривлених мап, які вводять в оману користувачів, особливо з інших країн.

"Важливо об'єднати зусилля українців, поляків та представників інших дружніх нам народів, аби такі мапи виявляти і невідкладно реагувати" - наголосили у диппредставництві.

Нагадаємо, Польське громадське радіо "Ряшів" на своєму сайті намалювало Україну без Кримського півострова.