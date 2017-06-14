CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПольське громадське радіо визнало свою помилку у зв’язку з публікацією карти України без Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польське громадське радіо назвало публікацію карти України без Криму помилкою
Редакція вибачилася за карту України без Криму
Фото: з вільних джерел
"Редакція визнала свою технічну помилку, вибачилася, заперечила наявність будь-якого злого умислу і невідкладно замінила мапу України на вірну" - повідомляє посольство України у Польщі на своїй сторінці у Facebook.
У посольстві зазначили, що в глобальному інтернет-просторі "гуляє" ще багато таких викривлених мап, які вводять в оману користувачів, особливо з інших країн.
"Важливо об'єднати зусилля українців, поляків та представників інших дружніх нам народів, аби такі мапи виявляти і невідкладно реагувати" - наголосили у диппредставництві.
Нагадаємо, Польське громадське радіо "Ряшів" на своєму сайті намалювало Україну без Кримського півострова.
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14 06 2017 08:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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