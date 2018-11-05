Польські депутати скоротили власні зарплати на 20%
За відповідний закон проголосували 240 депутатів, в основному з правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS). П'ятеро були проти, а 213 утрималися, повідомляє "Укрінформ".
Відтепер зарплата депутатів Сейму та сенаторів дорівнюватиме 80% зарплат заступників міністрів, що визначено на підставі розпорядження про грошову винагороду осіб, які займають керівні державні посади.
Віце-маршалок Сейму РП Станіслав Тишка повідомив, що маршалок нижньої палати парламенту Польщі Марек Кухцінський також звернеться до президента країни про зниження зарплат президії Сейму (маршалку і віце-маршалкам).
Зниження зарплат законодавцям, міністрам та керівникам місцевої адміністрації ініціював кілька тижнів тому лідер PiS Ярослав Качинський. Це відбулося на хвилі протестів опозиції проти призначення екс-прем'єром Польщі Беатою Шидло собі та членам уряду значних премій за 2017 рік.
Нагадаємо, 85% працюючих мешканців України незадоволені своєю заробітною платою.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на поки немає можливості для підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.
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