Польські депутати скоротили власні зарплати на 20%

За відповідний закон проголосували 240 депутатів, в основному з правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS). П'ятеро були проти, а 213 утрималися, повідомляє "Укрінформ".

Відтепер зарплата депутатів Сейму та сенаторів дорівнюватиме 80% зарплат заступників міністрів, що визначено на підставі розпорядження про грошову винагороду осіб, які займають керівні державні посади.

Віце-маршалок Сейму РП Станіслав Тишка повідомив, що маршалок нижньої палати парламенту Польщі Марек Кухцінський також звернеться до президента країни про зниження зарплат президії Сейму (маршалку і віце-маршалкам).

Зниження зарплат законодавцям, міністрам та керівникам місцевої адміністрації ініціював кілька тижнів тому лідер PiS Ярослав Качинський. Це відбулося на хвилі протестів опозиції проти призначення екс-прем'єром Польщі Беатою Шидло собі та членам уряду значних премій за 2017 рік.

Нагадаємо, 85% працюючих мешканців України незадоволені своєю заробітною платою.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на поки немає можливості для підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.