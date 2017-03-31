Польські консульства в Україні відкриють після забезпечення безпеки - МЗС Польщі

Глава польської дипломатії підкреслив: про те, що трапилося в Луцьку, можна буде сказати тільки після проведення слідства

Генконсульства Польщі в Україні, робота яких тимчасово була припинена після інциденту в Луцьку, почнуть функціонувати після забезпечення їм безпеки з боку української держави.

Про це заявив у четвер глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє "Укрінформ".

"Консульства відкриються тоді, коли ми будемо впевнені, що їм буде гарантована безпека", - заявив він.

Ващиковський додав, що гарантувати безпеку польським консульським установам повинна українська держава.

Він також підкреслив, що Польща рішуче налаштована зміцнити охорону дипломатичних консульських установ в Україні завдяки тому, що туди будуть направлені додаткові співробітники охорони.

"Лише тоді, коли ми будемо переконані, що як ми, так і українська сторона зробили усе можливе, аби гарантувати безпеку нашим представництвам, ми відновимо нормальне функціонування цих установ", - зазначив Ващиковський.

Глава польської дипломатії підкреслив: про те, що трапилося в Луцьку, можна буде сказати тільки після проведення слідства.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко подзвонив президенту Польщі Анджею Дуді через інцидент із польським консульством у Луцьку. Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому".

Вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.