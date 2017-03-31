Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польські консульства в Україні відкриють після забезпечення безпеки - МЗС Польщі

Глава польської дипломатії підкреслив: про те, що трапилося в Луцьку, можна буде сказати тільки після проведення слідства
Генконсульства Польщі в Україні, робота яких тимчасово була припинена після інциденту в Луцьку, почнуть функціонувати після забезпечення їм безпеки з боку української держави.
Польські консульства в Україні відкриють після забезпечення безпеки - МЗС Польщі Консульство Польщі у Львові Фото: pslava.info

Про це заявив у четвер глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє "Укрінформ".

"Консульства відкриються тоді, коли ми будемо впевнені, що їм буде гарантована безпека", - заявив він.
Ващиковський додав, що гарантувати безпеку польським консульським установам повинна українська держава.
Він також підкреслив, що Польща рішуче налаштована зміцнити охорону дипломатичних консульських установ в Україні завдяки тому, що туди будуть направлені додаткові співробітники охорони.

"Лише тоді, коли ми будемо переконані, що як ми, так і українська сторона зробили усе можливе, аби гарантувати безпеку нашим представництвам, ми відновимо нормальне функціонування цих установ", - зазначив Ващиковський.

Глава польської дипломатії підкреслив: про те, що трапилося в Луцьку, можна буде сказати тільки після проведення слідства.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко подзвонив президенту Польщі Анджею Дуді через інцидент із польським консульством у Луцьку. Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому".

Вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2017 07:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.