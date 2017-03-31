Польські консульства в Україні відкриють після забезпечення безпеки - МЗС Польщі
Про це заявив у четвер глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє "Укрінформ".
"Консульства відкриються тоді, коли ми будемо впевнені, що їм буде гарантована безпека", - заявив він.
Ващиковський додав, що гарантувати безпеку польським консульським установам повинна українська держава.
Він також підкреслив, що Польща рішуче налаштована зміцнити охорону дипломатичних консульських установ в Україні завдяки тому, що туди будуть направлені додаткові співробітники охорони.
"Лише тоді, коли ми будемо переконані, що як ми, так і українська сторона зробили усе можливе, аби гарантувати безпеку нашим представництвам, ми відновимо нормальне функціонування цих установ", - зазначив Ващиковський.
Глава польської дипломатії підкреслив: про те, що трапилося в Луцьку, можна буде сказати тільки після проведення слідства.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко подзвонив президенту Польщі Анджею Дуді через інцидент із польським консульством у Луцьку. Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому".
Вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану