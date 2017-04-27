Польські націоналісти знищили пам’ятник воякам УПА поблизу Перемишля
Акція, яка відбувалася за згодою війта гміни Стубно і в яку не втручалася поліція, викликала рішучий протест Об'єднання українців у Польщі (ОУП), яке прийняло заяву з цього приводу, передає Укрінформ.
"26 квітня сталася чергова антиукраїнська провокація у Підкарпатському воєводстві - розбір залишків українського місця пам'яті в селі Грушовичі, гміна Стубно. Два роки тому це місце пам'яті було зруйновано невідомими вандалами, а нинішня акція здійснена "групою активістів", в якій участь взяв війт зміни Стубно, а патронат взяла на себе політична партія "Національний рух", - йдеться в заяві.
У ній підкреслюється, що організатори провокації не приховують, що їх метою є перешкоджання відзначенню 70-ї річниці акції "Вісла", тобто депортації 140 тис. українців з рідних земель південно-східної Польщі на північ і захід.
В Об’єднанні нагадали, що безкарність і відсутність реакції польської держави на дії "невідомих зловмисників" упродовж 2015-2016 років лише заохочують зловмисників в Польщі та Україні до таких провокацій.
"На жаль, так і сталося. Безкарність робить сміливішими. Тому ті, хто прагне підпалити польсько-український кордон, за кожним разом роблять крок уперед",- йдеться в заяві ОУП.
У ній наголошується, що настав час аби польський уряд і підлеглі йому служби правопорядку і безпеки здійснили рішучі кроки.
"Звертаємося з пильним закликом до пані прем’єр Беати Шидло, аби вона сприйняла цю справу як пріоритетну для забезпечення громадського спокою у країні", - йдеться в заяві.
У ній також є заклик до польської громадської думки "не піддаватися на антиукраїнські провокації" і не погоджуватися на "плюндрування могил, розпалювання ненависті на національному грунті, а також приниженні осіб інших національностей".
Як інформує portalprzemyski.pl, війт гміни Стубно Януш Слабіцький заявив, що пам'ятник усунуто в рамках громадської ініціативи, оскільки він псував естетичний вигляд кладовища, був нестабільний, а відтак небезпечний для оточення. Крім того, він заявив: "якщо глибоко копати, то можна викопати якісь людські останки", а в майбутньому це буде місце для поховання. Натомість, елементи розібраного пам'ятника можуть бути використано в будівництві".
Нагадаємо, що упродовж 2014-2016 років на півдні Польщі знищено чи сплюндровано більше десяти місць пам'яті. В жодному випадку зловмисників не було затримано. У багатьох випадках інформація про це першою з'являлася на проросійських сайтах.
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