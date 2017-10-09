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Польські прикордонники пропустили Саакашвілі до України

На українському боці ПП "Шегині" автобус зустрів "спецназ у бронежилетах"
Прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України.
Польські прикордонники пропустили Саакашвілі до України Фото: Reuters

Про це повідомляє "Українська правда".

Автобус з Саакашвілі пропустили на ПП, а проїзд іншим машинам, які були у складі колони, що їхала з Перемишля, перекрили. 

Також на пункт пропуску заїхали 4 поліцейських машини.

Водії, які їдуть з боку України, розповідають про посилені заходи українських правоохоронців.

Пасажири авто, які їдуть до України через цей пункт пропуску, також не можуть потрапити до прикордонників та спостерігають за ситуацією.

Як повідомляє прес-секретар Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський,  на українському боці ПП "Шегині" автобус зустрів "спецназ у бронежилетах".

У свою чергу представник "Руху нових сил" Іван Слободян повідомив, що пасажирів другого автобуса, який супроводжував Саакашвілі, не пропускають на польському кордоні, оскільки перехід закритий з українського боку.

"Піший перехід з боку "Краковця" також закритий. Тепер незрозуміло взагалі, як потрапити в Україну", – зазначив Слободян.

Нагадаємо, автобус з політиком Міхеілом Саакашвілі та супроводжуючими його депутатами, прибув на пункт пропуску через польсько-український держкордон "Медика", розташований навпроти українського пункту "Шегині".

Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині.

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10 09 2017 19:05
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