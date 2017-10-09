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Польські прикордонники: Україна закрила кордон, – ОНОВЛЕНО

Саакашвілі оголосив, що їде в "Краковець", але поїхав в "Шегині"
Польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.
Польські прикордонники: Україна закрила кордон, – ОНОВЛЕНО Фото: Маркіян Лубківський

Близько 18:45 до людей, що очікують пропуск з боку Польщі, вийшли польські прикордонники і повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, так як Україна закрила кордон, повідомляє LB.ua.

Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, який супроводжує Саакашвілі, підтвердив інформацію про перекриття руху на ділянці "Медика-Шегині".

"Автобус з Михайлом Саакашвілі заїхав на прикордонну територію, після чого опинився відрізаним від всієї колони журналістів і депутатів. (Чия це була геніальна ідея - пустити саме цей автобус вперед - зараз з'ясовуємо). За словами польського прикордонника, українська сторона зажадала повністю припинити проїзд транспорту з польської сторони до вирішення ситуації. тобто, до перевірки першого автобуса", - написав він у Facebook.

Тим часом з української сторони зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі. Люди періодично кричать "Ганьба" і співають гімн України.

На в'їзд до Польщі утворилася черга з більш ніж сотні транспортних засобів. Кореспондент LB.ua повідомляє, що тут знаходяться представники формування "Донбас" Семена Семенченко. У бік кордону поїхали спецназівці.

Оновлення. Як повідомив прес-секретар Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський,  прикордонники сказали, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині.

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10 09 2017 19:18
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