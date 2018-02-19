Польські заробітки лишають Україну без робочих рук, - Bloomberg
Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави, які з'явилися через можливість вільного пересування по Європі для громадян східноєвропейських країн, а також через привабливі зарплати у багатих країнах Західної Європи, - зазначає Bloomberg.
"У іноземних компаній немає виходу. Спочатку вони шукали працівників з великим досвідом і дипломами. Тепер вони беруть всіх. І витрачають місяць на навчання, якщо потрібно", - кажуть представники компаній, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном.
Причини для українських працівників поїхати очевидні. Вдома вони отримують всередньому 7100 гривень на місяць, що дорівнює 265 доларам. В цей час, У Польщі їм пропонують 3500 злотих або 1046 доларів. Тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція теж стають причинами для еміграції.
У Польщі 1,5 мільйона зареєстрованих заробітчан з України, не виключено, що ще півмільйона працюють без реєстрації. Чехія планує цього року подвоїти квоти на українських працівників.
Офіційні українські дані кажуть, що країна втратила 7% працездатного населення з 2015 року. Ці цифри можуть збільшитися через безвізовий режим з ЄС.
Дані Міжнародної організації міграції говорять, що 12% українців знайшли роботу за кордоном або планують це зробити. Довгострокова картинка теж тривожна: ООН вважає, що населення України скоротиться до 36,4 мільйона осіб до 2050 року.
Польща, Словаччина і Чехія дозволяє українцям працевлаштовуватися тимчасово, на кілька місяців. Українці отримали можливість без віз подорожувати по всій Європі, і це відкрило шлях як для тих, хто хоче працювати за кордоном легально і нелегально. Транспортні зв'язки теж покращилися.
Втім, привабливість еміграції може скоротитися. Тому що середні зарплати чорноробочих в Україні і в Польщі приблизно однакові. Компанії підраховують, що більшість працівників зрештою повертаються додому.
Нагадаємо, українці зайняли друге місце в рейтингу “50 найбільш впливових людей польської економіки” за версією популярного видання Dziennik Gazeta Prawna, розташувавшись між прем'єром Матеушом Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.
Зазначимо, у третьому кварталі 2017 року українці, що працюють в Польщі,переказали в Україну 3,2 млрд злотих (близько 770 млн євро).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа