Польські заробітки лишають Україну без робочих рук, - Bloomberg

Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави

Низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.

Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави, які з'явилися через можливість вільного пересування по Європі для громадян східноєвропейських країн, а також через привабливі зарплати у багатих країнах Західної Європи, - зазначає Bloomberg.

"У іноземних компаній немає виходу. Спочатку вони шукали працівників з великим досвідом і дипломами. Тепер вони беруть всіх. І витрачають місяць на навчання, якщо потрібно", - кажуть представники компаній, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном.

Причини для українських працівників поїхати очевидні. Вдома вони отримують всередньому 7100 гривень на місяць, що дорівнює 265 доларам. В цей час, У Польщі їм пропонують 3500 злотих або 1046 доларів. Тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція теж стають причинами для еміграції.

У Польщі 1,5 мільйона зареєстрованих заробітчан з України, не виключено, що ще півмільйона працюють без реєстрації. Чехія планує цього року подвоїти квоти на українських працівників.

Офіційні українські дані кажуть, що країна втратила 7% працездатного населення з 2015 року. Ці цифри можуть збільшитися через безвізовий режим з ЄС.

Дані Міжнародної організації міграції говорять, що 12% українців знайшли роботу за кордоном або планують це зробити. Довгострокова картинка теж тривожна: ООН вважає, що населення України скоротиться до 36,4 мільйона осіб до 2050 року.

Польща, Словаччина і Чехія дозволяє українцям працевлаштовуватися тимчасово, на кілька місяців. Українці отримали можливість без віз подорожувати по всій Європі, і це відкрило шлях як для тих, хто хоче працювати за кордоном легально і нелегально. Транспортні зв'язки теж покращилися.

Втім, привабливість еміграції може скоротитися. Тому що середні зарплати чорноробочих в Україні і в Польщі приблизно однакові. Компанії підраховують, що більшість працівників зрештою повертаються додому.

Нагадаємо, українці зайняли друге місце в рейтингу “50 найбільш впливових людей польської економіки” за версією популярного видання Dziennik Gazeta Prawna, розташувавшись між прем'єром Матеушом Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.

Зазначимо, у третьому кварталі 2017 року українці, що працюють в Польщі,переказали в Україну 3,2 млрд злотих (близько 770 млн євро).

