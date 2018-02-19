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Польські заробітки лишають Україну без робочих рук, - Bloomberg

Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави
Низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.
Польські заробітки лишають Україну без робочих рук, - Bloomberg Фото: From-ua.com

Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави, які з'явилися через можливість вільного пересування по Європі для громадян східноєвропейських країн, а також через привабливі зарплати у багатих країнах Західної Європи, - зазначає Bloomberg.

"У іноземних компаній немає виходу. Спочатку вони шукали працівників з великим досвідом і дипломами. Тепер вони беруть всіх. І витрачають місяць на навчання, якщо потрібно", - кажуть представники компаній, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном.

Причини для українських працівників поїхати очевидні. Вдома вони отримують всередньому 7100 гривень на місяць, що дорівнює 265 доларам. В цей час, У Польщі їм пропонують 3500 злотих або 1046 доларів. Тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція теж стають причинами для еміграції.

У Польщі 1,5 мільйона зареєстрованих заробітчан з України, не виключено, що ще півмільйона працюють без реєстрації. Чехія планує цього року подвоїти квоти на українських працівників.

Офіційні українські дані кажуть, що країна втратила 7% працездатного населення з 2015 року. Ці цифри можуть збільшитися через безвізовий режим з ЄС.

Дані Міжнародної організації міграції говорять, що 12% українців знайшли роботу за кордоном або планують це зробити. Довгострокова картинка теж тривожна: ООН вважає, що населення України скоротиться до 36,4 мільйона осіб до 2050 року.

Польща, Словаччина і Чехія дозволяє українцям працевлаштовуватися тимчасово, на кілька місяців. Українці отримали можливість без віз подорожувати по всій Європі, і це відкрило шлях як для тих, хто хоче працювати за кордоном легально і нелегально. Транспортні зв'язки теж покращилися.

Втім, привабливість еміграції може скоротитися. Тому що середні зарплати чорноробочих в Україні і в Польщі приблизно однакові. Компанії підраховують, що більшість працівників зрештою повертаються додому.

Нагадаємо, українці зайняли друге місце в рейтингу “50 найбільш впливових людей польської економіки” за версією популярного видання Dziennik Gazeta Prawna, розташувавшись між прем'єром Матеушом Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.

Зазначимо, у третьому кварталі 2017 року українці, що працюють в Польщі,переказали в Україну 3,2 млрд злотих (близько 770 млн євро).
 

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19 02 2018 14:40
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