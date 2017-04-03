Польського євродепутата за сексистські вислови можуть покарати

Польський євродепутат-націоналіст Януш Корвін-Мікке може бути покараний після того, як він зробив образливі заяви на адресу жінок.

"І, звичайно ж, жінки повинні заробляти менше, ніж чоловіки, так як вони слабкіші, вони менші, вони менш розумні", - заявив він під час дискусії в Європарламенті, повідомляє ВВС.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні зараз з'ясовує, чи не порушив Корвін-Мікке своїми словами правила роботи зборів, які забороняють образливі, расистські чи ксенофобські висловлювання і поведінку.

Нагадаємо, що Януш Корвін-Мікке торік відвідав окупований Крим, після чого був оголошений персоною нон-грата в Україні. Він неодноразово висловлювався на підтримку Росії і сепаратистів у конфлікті на Донбасі.

Також Корвін-Мікке вважає Росію союзником Польщі, а Україна, за його словами, є справжньою загрозою для поляків.