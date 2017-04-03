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Польського євродепутата за сексистські вислови можуть покарати

Він заявив, що "жінки менш розумні"
Польський євродепутат-націоналіст Януш Корвін-Мікке може бути покараний після того, як він зробив образливі заяви на адресу жінок.
Польського євродепутата за сексистські вислови можуть покарати Януш Корвін-Мікке. Фото: rbc.ua

"І, звичайно ж, жінки повинні заробляти менше, ніж чоловіки, так як вони слабкіші, вони менші, вони менш розумні", - заявив він під час дискусії в Європарламенті, повідомляє ВВС.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні зараз з'ясовує, чи не порушив Корвін-Мікке своїми словами правила роботи зборів, які забороняють образливі, расистські чи ксенофобські висловлювання і поведінку.

Нагадаємо, що Януш Корвін-Мікке торік відвідав окупований Крим, після чого був оголошений персоною нон-грата в Україні. Він неодноразово висловлювався на підтримку Росії і сепаратистів у конфлікті на Донбасі.

Також  Корвін-Мікке вважає Росію союзником Польщі, а Україна, за його словами, є справжньою загрозою для поляків.

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04 03 2017 10:38
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