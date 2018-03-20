Польський депутат спалив портрети Бандери й Шухевича біля посольства України у Варшаві, - ФОТО, ВІДЕО
Подію у своєму Facebook описав один із її учасників польський депутат Роберт Вінніцкі від ультранаціоналістичної партії "Рух народовий", яка представлена у польському Сеймі всього одним депутатом.
За його словами, націоналістична акція стала прямою відповіддю на марш націоналістів у Львові два тижні тому. Крім "Руху народового" до неї долучилися представники націоналістичних організацій "Національно-радикальний табір" і "Всепольська молодь".
Вінніцкі називає марш у Львові неонацистським та стверджує, що він був проведений у честь "відповідального за геноцид на Волині" Романа Шухевича.
Під час акції лунали гасла "Бандерівці – убивці", "Шухевич – злочинець" і "Сором за Україну". Маніфестати закликали уряд Польщі "кардинально змінити свою політику стосовно Києва".
Наприкінці націоналісти спалили портрети Степана Бандери і Романа Шухевича.
19 березня 2018 р.
Посольство України у Польщі засудило маніфестації польських націоналістичних організацій з "антиукраїнською пропагандою".
Як йдеться у заяві відомства, посольство України в Республіці Польща засуджує маніфестацію окремих польських націоналістичних організацій, які 19 березня зібралися біля Посольства у Варшаві і виголошували антиукраїнську пропаганду".
"Свідомо чи несвідомо, але своїми діями та висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість, діють на користь Кремля, в імперській політиці якого немає місця для існування ані вільної України, ані вільної Польщі та демократичної Європи", - підкреслило українське посольство.
Водночас, як повідомляється, до українського посольства прийшли також поляки, які висловили солідарність з Україною та українським народом під гаслом "За гідність вашу і нашу".
Нагадаємо, у неділю, 4 березня, центральними вулицями Львова пройшла смолоскипна хода активістів праворадикальних організацій, приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича 5 березня 1950 року.
Заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький заявив, що слова України не відповідають реальним діям, та заявив про проблему довіри до українського партнера.
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