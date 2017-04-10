Польський міністр про вугілля з ОРДЛО: це питання економічної свободи

Він зауважив, що у цьому випадку йдеться про дуже невелику партію антрациту - 11 тис. тонн

Польща є вільною країною, і кожен підприємець може експортувати й імпортувати продукцію, якщо на неї не накладено ембарго.

"Ми функціонуємо у країні з вільною економікою. Кожен підприємець має право на експорт чи імпорт, робити зі своїми коштами, що він вважає за потрібне. Проблема полягає в тому, чи порушено ембарго? Автор статті зазначає, що ембарго не було порушено, відтак мені немає що коментувати, оскільки це не мої повноваження. Це питання економічної свободи", - заявив в середу міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський, пише "Укрінформ".

Він зауважив, що у цьому випадку йдеться про дуже невелику партію антрациту - 11 тис. тонн.

"Стільки вугілля один енергоблок використовує упродовж дня", - навів приклад польський міністр.

Нагадаємо, сьогодні польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.

В свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".