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Польський прем’єр-міністр підтримав ідею перемістити обіцяні ФРН Patriot до України

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що треба якнайкраще використати пропозицію Німеччини, щоб "захистити якнайбільшу частину того простору, який перебуває під загрозою"
Польський прем’єр-міністр підтримав ідею перемістити обіцяні ФРН Patriot до України Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав гарною ідеєю перемістити батареї Patriot до України для захисту польсько-українського прикордоння.

Про повідомляє агентство PAP, передає ЄП.

Під час пресконференції Моравецького запитали, чи консультувався з ним міністр оборони Маріуш Блащак, який заявив, що попросив Німеччину передати Patriot в Україну.

Глава уряду відповів, що були розмови про те, як найкраще використати пропозицію Німеччини, щоб "захистити якнайбільшу частину того простору, який перебуває під загрозою".

"Звісно, я вважаю, що пропозиція, яку ми зробили, буде доброю пропозицією, яка захистить цю смугу землі, цей кордон, це західне українсько-польське прикордоння і це східне польсько-українське прикордоння. Ми робимо все, аби запевнити найвищу безпеку, максимум безпеки в цій частині Польщі", - заявив Моравецький.

Він наголосив, що західний кордон України і східний кордон Польщі є "тим самим простором".

"Ми хотіли б, якби цей простір був захищений якнайкраще, щоб бомби і ракети, які падають на Київ, Львів, Івано-Франківськ чи по-старому Станіславів, на Ковель, Рівне, Луцьк, на ці всі міста, щоб вони були захищені. Звідти тікають хвилі біженців до Польщі, і ми боїмося чергової такої хвилі", - заявив Моравецький.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням надіслати в Україну запропоновані Польщі пускові установки Patriot.
 
 
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24 11 2022 12:01
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