Польський Сенат проголосував за заборону пропаганди комунізму

В разі підписання закону президентом Польщі, він вступить в силу протягом трьох днів

У четвер, 29 років, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів.

За даний закон проголосували 79 сенаторів, а проти не висловився ніхто, передає Польське радіо.

Сенатор Ян Марія Яцковський із партії Право та справедливість заявив, що прийняття даного закону ініціювала місцева влада, яка не могла впоратися з цією проблемою.

В разі підписання закону президентом Польщі, він вступить в силу протягом трьох днів.

Нагадаємо, що 22 червня Польський Сейм проголосував за внесення змін до закону, який забороняє пропаганду комуністичного або іншого тоталітарного режиму. Ця новина негайно стала предметом жвавого обговорення в органах місцевої влади та в регіональних ЗМІ. Керівники польських міст, в яких збереглися комуністичні пам’ятники, не приховують свого задоволення.

Раніше керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав 10 пам'ятників у Києві, які підлягають демонтажу згідно з законом про декомунізацію.

У травні 2015 року набрав чинності закон Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки.

Документом забороняється радянська символіка, а також засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб і визнаються борцями за незалежність України УПА та інші організації.

Нагадаємо, в Україні протягом року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисячу вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.