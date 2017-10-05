Польський Сейм викликав главу "Укравтодору" Новака у справі фінансової піраміди
"Маю намір з'явитися на засіданні. У відповідності до закону розповім усе, що хотітиме знати комісія", - заявив Новак у коментарі RMF.FM, повідомляє "Укрінформ".
Він також зазначив, що час заслуховування перед комісією є для нього незручним, адже припадає на середину тижня і доведеться відпрошуватись з роботи на декілька днів. Проте Новак намагатиметься зробити все можливе, щоб потрапити на засідання.
"Не хочу відкладати заслуховування на інший час, хоча юридично це можливо", - констатував Новак.
Колишній польський урядовець вважає цей виклик у справі Amber Gold "політичним".
Декілька днів тому голова цієї ТСК, депутат правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Малгожата Вассерманн заявила, що Новак не підтвердив, чи приїде на заслуховування 23 травня, і спробувала прямо під час засідання додзвонитися йому по телефону.
Новак тоді не взяв слухавку, але згодом написав відповідь Вассерманн у Twitter, зазначивши, що потрібно було надіслати йому смс-повідомлення, на яке він би їй відповів.
Amber Gold - фінансова піраміда, яка функціонувала у Польщі в 2009-2012 роках. Компанія займалася фінансовими операціями, не маючи на це дозволу Комісії фінансового нагляду країни. Компанія таким чином обдурила 11 тис. вкладників. У 2012 році власника компанії та його дружину заарештували.
Представники чинної влади вважають, що існування цієї піраміди впродовж трьох років було б неможливим без сприяння попередньої владної коаліції, зокрема екс-глави уряду Дональда Туска та його партійних колег, серед яких був і Новак.
Новак є колишнім політичним соратником Туска по "Громадянській платформі", яка перебувала при владі в Польщі з 2007 по 2015 рік. Упродовж 2011-2013 років він був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі. З 2016 року - глава "Укравтодору".
Нагадаємо, що 19 жовтня 2016 року колишній міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомір Новак став в.о. голови "Укравтодору".
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