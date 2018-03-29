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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польський уряд оновить міграційну політику країни

Документ передбачає, що нова міграційна політика Польщі повинна адаптуватися до пріоритетів ринку праці
Уряд Польщі схвалив "Соціально-економічні пріоритети міграційної політики", а до середини року планує представити комплексний проект нової міграційної політики країни.
Польський уряд оновить міграційну політику країни Фото:unian.ua

Про це в середу оголосив міністр інвестицій та розвитку Польщі Єжи Квєцінський, повідомляє Money.pl.

"Уряд готує нову міграційну політику. Прийняті пріоритети, яким буде план дій уряду в цій галузі", - повідомив міністр.

"Польща розвивається добре і зарплати на польському ринку зростають. У нас з’явилися мігранти-робітники. Настав час створити серйозну основу для добре організованої міграційної політики", - додав Квєцінський.

У схвалених "Соціально-економічних пріоритетах міграційної політики" відображені проблеми та пріоритети польської економіки.

Документ передбачає, що нова міграційна політика Польщі повинна адаптуватися до пріоритетів ринку праці, зосередитись на залученні трудових ресурсів з-за кордону у галузях, де є потреба в цьому, та реагувати на потреби іноземців і польських громадян, які проживають за кордоном, в тому числі репатріантів, щоб спонукати їх повернутися додому.

Нагадаємо, в Україні та Польщі з квітня розпочнеться широка кампанія "Партнерство і працевлаштування", яка матиме на меті популяризувати легальне і без порушень законодавства працевлаштування українців в РП.

Зазначимо, 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують переїхати туди на постійне місце проживання.

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29 03 2018 15:20
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