Польський уряд оновить міграційну політику країни
Про це в середу оголосив міністр інвестицій та розвитку Польщі Єжи Квєцінський, повідомляє Money.pl.
"Уряд готує нову міграційну політику. Прийняті пріоритети, яким буде план дій уряду в цій галузі", - повідомив міністр.
"Польща розвивається добре і зарплати на польському ринку зростають. У нас з’явилися мігранти-робітники. Настав час створити серйозну основу для добре організованої міграційної політики", - додав Квєцінський.
У схвалених "Соціально-економічних пріоритетах міграційної політики" відображені проблеми та пріоритети польської економіки.
Документ передбачає, що нова міграційна політика Польщі повинна адаптуватися до пріоритетів ринку праці, зосередитись на залученні трудових ресурсів з-за кордону у галузях, де є потреба в цьому, та реагувати на потреби іноземців і польських громадян, які проживають за кордоном, в тому числі репатріантів, щоб спонукати їх повернутися додому.
Нагадаємо, в Україні та Польщі з квітня розпочнеться широка кампанія "Партнерство і працевлаштування", яка матиме на меті популяризувати легальне і без порушень законодавства працевлаштування українців в РП.
Зазначимо, 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують переїхати туди на постійне місце проживання.
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