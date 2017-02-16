Польський уряд підтримав ідею створення нового пішохідного переходу на кордоні з Україною
Про це йдеться у відповіді польського МЗС на запит депутатів Сейму Йоанни Мухи та Войцеха Вовка щодо облаштування нового ПП "Нижанковичі – Мальховіце" пішохідним переходом.
"Міністерство закордонних справ підтримує будь-які дії, метою яких є активізація контактів між громадянами Польщі та України. Тому МЗС також підтримує такі ініціативи, метою яких є збільшення пропускної спроможності на пустках пропуску", – йдеться у відповіді.
У польському МЗС наголосили, попри те, що початковий проект ПП не передбачав пішохідного переходу група з питань облаштування державного кордону своїм рішенням ухвалила передбачити можливість розробки такого пішохідного переходу на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".
Наразі, за інформацією МЗС Польщі, місцева влада вже представила програму функціонально-виробничого будівництва автомобільного прикордонного переходу в Мальховіце, який враховує інфраструктуру для облаштування пішохідного руху.
"Питання зміни порядку руху на переході … вимагає визнання обома сторонами на більш високому рівні, що буде зроблено, швидше за все, в рамках угоди про відкриття переходу в Мальховіце, у відповідності до ст. 7 угоди між урядом Республіки Польща і урядом України про пункти пропуску", – резюмували в МЗС Польщі.
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