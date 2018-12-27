Полтавська область закрита для транзитного транспорту, обмеження на інших дорогах знято
Про це повідомляє станом на 06 ранку 27 грудня Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор").
Проблемна ділянка на км 219 автодороги М-03, на який утворився сніговий накат, оброблено протиожеледними матеріалами.
Обмеження у русі по автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь також знято.
З 4-ї ранку повністю знято й короткочасні обмеження у русі вантажних транспортних засобів, які виникли на початок доби у зв’язку з переметами на автодорозі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 151, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 290.
Рішенням обласного штабу ТЕБ НС щодо заборони в’їзду до Полтавської області всіх видів транзитного транспорту залишається в силі.
Крім того, близько опівночі майже всю територію Донецької області вкрили (місцями рясні) снігопади, місцями утворилися перемети, повідомляє місцеве відомство.
Інтенсивне випадіння снігу спостерігається у Лиманському, Слов’янському, Бахмутському, Великоновосілківському, Мар’їнському, Костянтинівському та Покровському районах. Температура повітря коливається від -2… до -5 °C (найхолодніше у Лиманському районі).
На випадок ускладнення погодних умов – дзвонити у ДП "Донецький облавтодор" (0623 52-22-55 чи 095 152-53-04) або у Службу автомобільних доріг у Донецькій області (06264 2-18-88 чи 050 450-79-98).
Нагадаємо, що в школах, позашкільних закладах та професійно-технічних училищах міста Черкаси, а також Полтавської області, з-за складних погодних умов призупинили навчання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"