Полтавська область закрита для транзитного транспорту, обмеження на інших дорогах знято

Проїзд дорогами загального користування державного значення забезпечено, обмеження у русі на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський в межах Полтавської області знято.

Про це повідомляє станом на 06 ранку 27 грудня Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Проблемна ділянка на км 219 автодороги М-03, на який утворився сніговий накат, оброблено протиожеледними матеріалами.

Обмеження у русі по автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь також знято.

З 4-ї ранку повністю знято й короткочасні обмеження у русі вантажних транспортних засобів, які виникли на початок доби у зв’язку з переметами на автодорозі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 151, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 290.

Рішенням обласного штабу ТЕБ НС щодо заборони в’їзду до Полтавської області всіх видів транзитного транспорту залишається в силі.

Крім того, близько опівночі майже всю територію Донецької області вкрили (місцями рясні) снігопади, місцями утворилися перемети, повідомляє місцеве відомство.

Інтенсивне випадіння снігу спостерігається у Лиманському, Слов’янському, Бахмутському, Великоновосілківському, Мар’їнському, Костянтинівському та Покровському районах. Температура повітря коливається від -2… до -5 °C (найхолодніше у Лиманському районі).

На випадок ускладнення погодних умов – дзвонити у ДП "Донецький облавтодор" (0623 52-22-55 чи 095 152-53-04) або у Службу автомобільних доріг у Донецькій області (06264 2-18-88 чи 050 450-79-98).

Нагадаємо, що в школах, позашкільних закладах та професійно-технічних училищах міста Черкаси, а також Полтавської області, з-за складних погодних умов призупинили навчання.