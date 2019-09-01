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Полтавську підприємицю, яка на смерть збила дитину, взяли під домашній арешт

Жінка розповіла, що колись також ледь не збила дитину
Полтавську рестораторку Наталію Саєнко, підозрювану у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинув 15-річний Артем Левченко, відправили під цілодобовий домашній арешт.
Полтавську підприємицю, яка на смерть збила дитину, взяли під домашній арешт Фото: gettyimages.com

Запобіжний захід Саєнко обрали на 60 діб - до 9 березня, повідомляє Громадське.

З 2015 по 2018 рік Саєнко тричі притягували до адмінвідповідальності за перевищення швидкості, а один раз - за кермування в нетверезому стані, й один раз - за водіння у нетверезому стані.

Жінка розповіла, що колись також ледь не збила дитину: тоді дівчинка перебігала дорогу і впала. Автомобіль Наталії не зачепив дитину, але дівчинку госпіталізували зі струсом мозку.

Сторона обвинувачення клопотала про домашній арешт для підприємиці, а не про тримання під вартою. На думку прокурорів, такої міри достатньо, оскільки підозрювана не намагалася тікати і прибувала за викликом.

Захист Саєнко просив домашнього арешту у нічний час або ж відпустити підозрювану під особисте зобов’язання.

Відзначимо, що 2 січня на Львівщині у Золочівському районі маршрутний автобус із пасажирами злетів у кювет.

 

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09 01 2019 19:22
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