Полтавську підприємицю, яка на смерть збила дитину, взяли під домашній арешт
Запобіжний захід Саєнко обрали на 60 діб - до 9 березня, повідомляє Громадське.
З 2015 по 2018 рік Саєнко тричі притягували до адмінвідповідальності за перевищення швидкості, а один раз - за кермування в нетверезому стані, й один раз - за водіння у нетверезому стані.
Жінка розповіла, що колись також ледь не збила дитину: тоді дівчинка перебігала дорогу і впала. Автомобіль Наталії не зачепив дитину, але дівчинку госпіталізували зі струсом мозку.
Сторона обвинувачення клопотала про домашній арешт для підприємиці, а не про тримання під вартою. На думку прокурорів, такої міри достатньо, оскільки підозрювана не намагалася тікати і прибувала за викликом.
Захист Саєнко просив домашнього арешту у нічний час або ж відпустити підозрювану під особисте зобов’язання.
Відзначимо, що 2 січня на Львівщині у Золочівському районі маршрутний автобус із пасажирами злетів у кювет.
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