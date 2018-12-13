Полторак: До кінця воєнного стану війська отримають більше 200 одиниць техніки

Полторак також підкреслив, що за останні 4 роки Україна зробила все можливе для того, щоб відновити боєздатність флоту

Завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за 2 тижні до військ прийшло більше 100 одиниць техніки. До кінця воєнного стану українські війська можуть отримати понад 200 одиниць техніки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив глава Міноборони України Степан Полторак, передає "Укрінформ".

"Воєнний стан запроваджується в країні з двох основних причин. Перша - агресія проти України. Друга - коли є загроза відкритої агресії.

У нас відбулося два в одному: агресія РФ проти військових морських сил України в Керченській протоці, а також - величезне групування російських військ на кордоні з Україною", - зазначив міністр.

"Завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за два тижні до військ прийшло більше 100 одиниць техніки. До кінця воєнного стану ми плануємо отримати більше 200 одиниць техніки", – додав він.

Полторак також підкреслив, що за останні 4 роки Україна зробила все можливе для того, щоб відновити боєздатність флоту.

"За останні 4 роки ми значно збільшили наші можливості, але ми дуже багато втратили військово-морського флоту в Криму. Ми зробили максимально можливе, щоб відновити боєздатність флоту, - ми над цим працюємо", - заявив міністр.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.