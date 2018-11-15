Полторак і Аваков вирішили, як поділити конфісковані "гроші Януковича"
Відповідні рішення щодо розподілу цих коштів міністри винесли на засідання уряду 14 листопада, пише "Економічна правда".
Полторак пропонує спрямувати 4 млрд гривень на закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки. Ще 1 млрд гривень, на думку міністра оборони, потрібно спрямувати на будівництво військових об’єктів.
Пропозиція Арсена Авакова полягає в тому щоб виділити 2 млрд гривень Державній іпотечній установі на забезпечення житлом поліцейських на умовах фінансового лізингу.
Додатково по 125 млн гривень міністр внутрішніх справ пропонує виділити Державній службі надзвичайних ситуацій на закупівлю пожежних машин та Національній поліції. Згідно проекту рішення, поданого Аваковим, ще в 49 млн гривень повинна отримати Адміністрація держприкордонслужби на закупівлю спецтехніки.
За словами в.о. міністра фінансів Оксани Макарової, уряд не прийняв остаточне рішення щодо того, як розподілити спецконфіскат.
"Було винесено два документа від різних розпорядників і за результатами обговорення і зауважень схвалено з доопрацюваннями. Відповідно, коли всі зміни буде внесено і фінальний текст буде підписано і опубліковано, тоді і буде розподіл (в межах дефіциту)", - зазначила вона.
За результатами засідання уряду ці рішення увійшли в пакет тих, які прем’єр доручив доопрацювати протягом трьох днів.
Нагадаємо, Печерський районний суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури щодо арешту майна екс-президента України Віктора Януковича.
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