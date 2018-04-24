Полторак і Меттіс узгодили дату постачання Javelin в Україну

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що під час свого останнього візиту у США погодив главою Пентагону Джеймсом Меттісом дату постачання в Україну протитанкових систем Javelin.

Полторак запевняє, що Javelin будуть доставлені в Україну вчасно.

"Під час останнього мого візиту (до США) 2 лютого цього року ми домовилися з міністром оборони Меттісом про дату. Я точно знаю, коли вони будуть, ми до цього готуємося. Ми відібрали людей і готуємо їх. Вони проходять теоретичну підготовку, вивчають різні протитанкові системи, не тільки Javelin", - сказав Полторак в інтерв'ю ВВС Україна.

Він також зазначив, що, на його думку, не варто переоцінювати важливість Javelin.

"Бо якби у нас там було 10 тисяч Javelin, це одна справа, але коли в нас 35 цих установок - зовсім інша. Тому давайте ми спочатку їх отримаємо, а потім ви дізнаєтесь, як ми їх будемо використовувати", - сказав він.

Полторак також додав, що Україні вдалося подолати блокаду на поставку озброєння і техніки, яка була в 2014 році.