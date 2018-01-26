Полторак: Найближчим часом ми не очікуємо на повномасштабну агресію РФ

Росія продовжує постачання озброєння та техніки на окуповані території Донецької і Луганської областей

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Росія буде намагатися тиснути на Україну шляхом нарощування військової присутності на кордоні і на Донбасі, але про масштабну агресію поки мова не йдеться.

"Ми ситуацію відслідковуємо, ми розуміємо місце розташування терористичних угруповань, а також військових формувань Російської Федерації на кордоні з Україною. Я не думаю, що найближчим часом ми маємо очікувати повномасштабну агресію Російської Федерації", - заявив він в ефірі телеканалу 112 Україна.

За словами очільника Міноборони, Росія продовжує постачання озброєння та техніки на окуповані території Донецької і Луганської областей.

"Росія не збирається йти мирним шляхом. Я думаю, що Росія буде намагатися тиснути на Україну шляхом гри м’язами і нарощуванням угруповання своїх військ", - додав Полторак.

Нагадаємо, що на цьому тижні перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що на Донбасі очікується ескалація конфлікту.

Нагадаємо, що минулої доби у зоні АТО було зафіксовано три обстріли українських позицій з боку терористів.