Полторак: Найближчим часом ми не очікуємо на повномасштабну агресію РФ
"Ми ситуацію відслідковуємо, ми розуміємо місце розташування терористичних угруповань, а також військових формувань Російської Федерації на кордоні з Україною. Я не думаю, що найближчим часом ми маємо очікувати повномасштабну агресію Російської Федерації", - заявив він в ефірі телеканалу 112 Україна.
За словами очільника Міноборони, Росія продовжує постачання озброєння та техніки на окуповані території Донецької і Луганської областей.
"Росія не збирається йти мирним шляхом. Я думаю, що Росія буде намагатися тиснути на Україну шляхом гри м’язами і нарощуванням угруповання своїх військ", - додав Полторак.
Нагадаємо, що на цьому тижні перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що на Донбасі очікується ескалація конфлікту.
Нагадаємо, що минулої доби у зоні АТО було зафіксовано три обстріли українських позицій з боку терористів.
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