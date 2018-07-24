Зі складів Міноборони в Одесі розікрали 206 тонн палива, - Полторак
Загальна сума збитків, завданих державі, перевищила 6,4 млн гривень. Під час перевірки центру також було виявлено невідповідність ДСТУ всій тушонки, яка знаходилися на зберіганні, - це 42,5 тонни.
Міністр оборони Степан Полторак позбавив усіх військових звань начальника 46-го Об'єднаного центру забезпечення Збройних сил в Одесі Євгена Короля через виявлені зловживання.
"Я розцінюю це як зраду армії і військовослужбовців. Я прийняв рішення позбавити його (Короля) звання полковника і всіх звань офіцерського складу...", – сказав Полторак на брифінгу у вівторок в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Міністр повідомив, що передав документи військовому прокурору особисто з проханням розпочати кримінальне провадження за фактом незадовільного ставлення до своїх службових обов'язків і за фактом збитків, завданих складу.
Глава Міноборони також звільнив з військової служби старшого офіцера відділу забезпечення паливом і мастильними матеріалами Центрального управління забезпечення тилу Збройних сил підполковника Вадима Ізварина "за службовою невідповідністю".
"Він буде позбавлений права на отримання вихідної допомоги і права перебувати на квартирному обліку. Він за день до відправки мною комісії був на базі, здійснював перевірку і не побачив недостачу 206 тонн палива. Тобто він був або в змові з керівництвом бази, або недбало виконував свої службові обов'язки", - підкреслив міністр.
Полторак також понизив на посаді начальника відділу збереження палива і паливно-мастильних матеріалів цього центру майора Олександра Даліо, "він буде переведений на роботу в іншу військчастину, на роботу, не пов'язану з матеріальними засобами".
"Начальника центру Управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами тилу ЗСУ полковника Руслана Кубаля понизять на посаді. Цей полковник по вертикалі є вищою посадовою особою, яка відповідає за стан зберігання, якість та своєчасність забезпечення військчастин паливно-мастильними матеріалами", - поінформував глава оборонного відомства.
Нагадаємо, що в державному концерні "Укроборонпром" вирішили звернутися до суду через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.
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