Зі складів Міноборони в Одесі розікрали 206 тонн палива, - Полторак

Полторак позбавив полковника з Одеси усіх звань і заявив про зраду

В Одесі під час перевірки 46-го Об'єднаного центру забезпечення Південного регіону Збройних сил України виявили нестачу майже 204 тонн дизельного палива різних марок і близько 2,5 тонн бензину А-92. Крім того, перевірка знайшла ще майже 34 тонни дизельного палива, 2,6 тонни авіаційного палива і майже тонну бензину, які не перебували на обліку і могли бути розкрадені.

Загальна сума збитків, завданих державі, перевищила 6,4 млн гривень. Під час перевірки центру також було виявлено невідповідність ДСТУ всій тушонки, яка знаходилися на зберіганні, - це 42,5 тонни.

Міністр оборони Степан Полторак позбавив усіх військових звань начальника 46-го Об'єднаного центру забезпечення Збройних сил в Одесі Євгена Короля через виявлені зловживання.

"Я розцінюю це як зраду армії і військовослужбовців. Я прийняв рішення позбавити його (Короля) звання полковника і всіх звань офіцерського складу...", – сказав Полторак на брифінгу у вівторок в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Міністр повідомив, що передав документи військовому прокурору особисто з проханням розпочати кримінальне провадження за фактом незадовільного ставлення до своїх службових обов'язків і за фактом збитків, завданих складу.

Глава Міноборони також звільнив з військової служби старшого офіцера відділу забезпечення паливом і мастильними матеріалами Центрального управління забезпечення тилу Збройних сил підполковника Вадима Ізварина "за службовою невідповідністю".

"Він буде позбавлений права на отримання вихідної допомоги і права перебувати на квартирному обліку. Він за день до відправки мною комісії був на базі, здійснював перевірку і не побачив недостачу 206 тонн палива. Тобто він був або в змові з керівництвом бази, або недбало виконував свої службові обов'язки", - підкреслив міністр.

Полторак також понизив на посаді начальника відділу збереження палива і паливно-мастильних матеріалів цього центру майора Олександра Даліо, "він буде переведений на роботу в іншу військчастину, на роботу, не пов'язану з матеріальними засобами".

"Начальника центру Управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами тилу ЗСУ полковника Руслана Кубаля понизять на посаді. Цей полковник по вертикалі є вищою посадовою особою, яка відповідає за стан зберігання, якість та своєчасність забезпечення військчастин паливно-мастильними матеріалами", - поінформував глава оборонного відомства.