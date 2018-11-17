Полторак: У випадку загрози Україна готова реагувати не тільки в Азовському морі

Голова Міноборони наголосив, що війська приводять до готовності у зв'язку з погрозами на адресу України

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Україна готова реагувати на загрози не тільки в Азовському морі, а й на інших напрямках.

"Погрози ми такі чули неодноразово, і це було пов'язано не тільки з Азовським морем, а й з погрозами дійти до Києва за дві години, з погрозами знищити наші великі міста, в тому числі столицю. Я думаю, що нам треба робити висновки. Ми і я як міністр оборони висновки такі робимо, заходи вживаємо і готуємося реагувати, якщо це буде необхідно, відповідно до наших можливостей, до наших завдань, до нашої стратегії", - заявив він, передає "112 Україна".

"Ми будемо адекватно реагувати на загрози, які є не тільки в Азовському морі, а й в Чорному морі, і на інших напрямках зони відповідальності Збройних сил України", - підкреслив Полторак.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

Як заявили в уряді, Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі.