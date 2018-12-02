Полторак відмовився від поїздки в Брюссель після блокування Угорщиною комісії Україна-НАТО
"Візит не відбудеться через відсутність погодження проведення комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони", - сказали Європейській правді в Міноборони України.
У повідомленні наголошується, що мова не йде про скасування візиту в Брюссель, адже поїздка не була анонсована в офіційних джерелах. Однак у оборонному відомстві не приховують, що мали намір провести комісію Україна-НАТО.
Нагадаємо, що Угорщина застосувала право вето і заблокувала зустріч комісії Україна- НАТО, яка планувалася на рівні голів Міноборони 14 або 15 лютого.
Будапешт неодноразово наголошував, що буде блокувати євроатлантичну інтеграцію України через українську реформу освіти. На переконання угорської влади, закон про освіту обмежує права угорської меншини здобувати освіту рідною мовою.
Нагадаємо, попри прохання України та згоду найвпливовіших членів Північноатлантичного альянсу, в Брюсселі так і не підтвердили дату засідання комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів оборони.
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