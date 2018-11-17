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Полторак відправив у відставку держсекретаря Міноборони Олександра Дубляна

Олександр Дублян ніс військову службу 37 років
Міністр оборони Степан Полторак відправив у відставку державного секретаря міністерства генерал-полковника Олександра Дубляна.
Полторак відправив у відставку держсекретаря Міноборони Олександра Дубляна Фото: mil.gov.ua

"У Міністерстві оборони України відбувся урочистий ритуал проводів державного секретаря міністерства оборони у зв'язку зі звільненням з військової служби", - повідомляє прес-служба Міноборони.

Олександр Дублян ніс військову службу 37 років.

"У мене сьогодні особливий день - завершення проходження служби як військовослужбовця Збройних сил України. За 37 років військової служби життя було не простим. Я не відмовлявся від місць проходження служби, від посад, виконував обов’язки та накази", - заявив він і підкреслив, що в останні 26 років головним пріоритетом його роботи було служіння українському народу.

"Дякую за довіру працювати та служити в ім’я українського народу. Я дякую солдатам, сержантам, офіцерам, генералам, працівникам, які проходили зі мною службу. Найважчі роки - це були останні п’ять років служби. Я дякую Вам, шановні колеги за підтримку і допомогу, дякую рідним і близьким за розуміння і терпіння", - наголосив він у своїй прощальній промові.

Олександр Дублян був призначений держсекретарем Міноборони в грудні 2016 року. Також з 7 жовтня 2015 року він обіймав посаду заступника міністра оборони. Раніше Дублян обіймав посаду начальника військової служби правопорядку у Збройних силах країни і брав участь у бойових діях в Афганістані та в антитерористичній операції на сході України.

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17 11 2018 17:52
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