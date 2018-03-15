Полторак вказав у е-декларації понад 951 тис грн доходів за 2017 рік
У 2017 році міністр отримав 645 тис 280 грн заробітної плати та 192 тис. грн гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими угодами від Харківської міської ради, відсотки за вкладом в "Ощадбанку" в сумі 113 тис 919 грн, пише "Інтерфакс-Україна".
Його дружина, Інна Полторак, задекларувала дохід від продажу нерухомого майна в сумі 825 тис. грн і 67 тис 361 грн відсотків за банківськими вкладами.
Міністр також має готівкові кошти на суму 306 тис. грн і $62 тис. А також банківські вклади в "Ощадбанку" в сумі 697 тис 212 грн і $ 20 тис 950, "Укрексімбанку" на суму 63 тис 47 грн.
Дружина міністра має готівку на суму 520 тис. грн, $ 93 тис. та зберігає на банківських рахунках - 598 тис 362 грн та EUR 20 тис 151.
Міністр не володіє нерухомим майном, але орендує номер у готельному комплексі у Центра забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу України площею 41,65 кв. м, а його дружина є власницею придбаної в 2016 році квартири в Харкові площею 66,7 кв. м.
Згідно з декларацією, дружина С.Полторака з 2016 року користується автомобілем Mini Cooper 2015 року випуску (власність матері, згідно з договором дарування).
Згідно з е-декларацією, ні глава Міноборони, ні члени його сім'ї не мають ні цінних паперів, ні інших нематеріальних активів.
Нагадаємо, що заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака склала 645 тис 280 грн в 2017 році.
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