Полторак вказав у е-декларації понад 951 тис грн доходів за 2017 рік

Його дружина, Інна Полторак, задекларувала дохід від продажу нерухомого майна в сумі 825 тис. грн

Міністр оборони України Степан Полторак подав електронну декларацію про майно і доходи за 2017 рік, в якій задекларував 951,2 тис. гривень доходів.

У 2017 році міністр отримав 645 тис 280 грн заробітної плати та 192 тис. грн гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими угодами від Харківської міської ради, відсотки за вкладом в "Ощадбанку" в сумі 113 тис 919 грн, пише "Інтерфакс-Україна".

Його дружина, Інна Полторак, задекларувала дохід від продажу нерухомого майна в сумі 825 тис. грн і 67 тис 361 грн відсотків за банківськими вкладами.

Міністр також має готівкові кошти на суму 306 тис. грн і $62 тис. А також банківські вклади в "Ощадбанку" в сумі 697 тис 212 грн і $ 20 тис 950, "Укрексімбанку" на суму 63 тис 47 грн.

Дружина міністра має готівку на суму 520 тис. грн, $ 93 тис. та зберігає на банківських рахунках - 598 тис 362 грн та EUR 20 тис 151.

Міністр не володіє нерухомим майном, але орендує номер у готельному комплексі у Центра забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу України площею 41,65 кв. м, а його дружина є власницею придбаної в 2016 році квартири в Харкові площею 66,7 кв. м.

Згідно з декларацією, дружина С.Полторака з 2016 року користується автомобілем Mini Cooper 2015 року випуску (власність матері, згідно з договором дарування).

Згідно з е-декларацією, ні глава Міноборони, ні члени його сім'ї не мають ні цінних паперів, ні інших нематеріальних активів.

Нагадаємо, що заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака склала 645 тис 280 грн в 2017 році.