Полторак вжив дисциплінарних заходів стосовно чотирьох начальників КЕУ

"Я неодноразово попереджав про заходи, які я буду вживати за неналежне виконання службових обов'язків відповідальними посадовими особами"

Міністр оборони України Степан Полторак за невиконання завдань щодо використання бюджетного ресурсу на 2018 рік звільнив із військової служби двох начальників територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь Збройних сил України (КЕУ ЗСУ), одного офіцера територіального КЕУ понизив у званні, а іншого - в посаді.

"Минулого року під час постановки завдань щодо використання бюджетного ресурсу на 2018 рік я чітко визначив пріоритет щодо ефективного використання бюджетних коштів", - нагадав Степан Полторак на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в 2016-2017 роках Міноборони наростило спроможності порівняно з 2014 роком, але "цю роботу не виконали в повних обсягах".

"Я неодноразово попереджав про заходи, які я буду вживати за неналежне виконання службових обов'язків відповідальними посадовими особами. І сьогодні я прийняв рішення щодо окремих посадових осіб. За незадовільне виконання моїх наказів звільнено з військової служби за службовою невідповідністю двох начальників територіальних КЕУ, ще одного офіцера територіального КЕУ понижено у військовому званні, а іншого понижено в посаді", - повідомив міністр.

"Полторак укотре наголосив на відповідальності кожної посадової особи у виконанні завдань щодо ефективного використання бюджетних коштів. "Усі мають проявляти наполегливість та ініціативу", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак повідомив, що підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.