Полторак вжив дисциплінарних заходів стосовно чотирьох начальників КЕУ
"Минулого року під час постановки завдань щодо використання бюджетного ресурсу на 2018 рік я чітко визначив пріоритет щодо ефективного використання бюджетних коштів", - нагадав Степан Полторак на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що в 2016-2017 роках Міноборони наростило спроможності порівняно з 2014 роком, але "цю роботу не виконали в повних обсягах".
"Я неодноразово попереджав про заходи, які я буду вживати за неналежне виконання службових обов'язків відповідальними посадовими особами. І сьогодні я прийняв рішення щодо окремих посадових осіб. За незадовільне виконання моїх наказів звільнено з військової служби за службовою невідповідністю двох начальників територіальних КЕУ, ще одного офіцера територіального КЕУ понижено у військовому званні, а іншого понижено в посаді", - повідомив міністр.
"Полторак укотре наголосив на відповідальності кожної посадової особи у виконанні завдань щодо ефективного використання бюджетних коштів. "Усі мають проявляти наполегливість та ініціативу", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак повідомив, що підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.
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