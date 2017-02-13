Полторак запропонував членам "Аскеру" вступити в морпіхи

Формування підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання і традицій особового складу

Міністр оборони Степан Полторак у понеділок зустрівся з нардепом, головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим, щоб обговорити нічний конфлікт біля селища Чонгар.

Полторак заявив, що Збройні Сили України готові розглянути заяви членів кримськотатарського громадського об'єднання "Аскер", які хочуть вступити до складу кримського підрозділу бригади морської піхоти Військово-Морських сил України, повідомляє прес-служба Міноборони.

Формування підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання і традицій особового складу, тобто буде мусульманським. При цьому Міноборони готове створити умови дотримання релігійних потреб для віруючих різних релігійних конфесій, а саме - до пастирської роботи залучатимуться представники різних віросповідань.



Фото: mil.gov.ua

За підсумками зустрічі Полторак і Чубаров прийшли до висновку, що інцидент на Чонгарі вичерпано.