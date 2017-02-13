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Полторак запропонував членам "Аскеру" вступити в морпіхи

Формування підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання і традицій особового складу
Міністр оборони Степан Полторак у понеділок зустрівся з нардепом, головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим, щоб обговорити нічний конфлікт біля селища Чонгар.
Полторак запропонував членам "Аскеру" вступити в морпіхи Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Полторак заявив, що Збройні Сили України готові розглянути заяви членів кримськотатарського громадського об'єднання "Аскер", які хочуть вступити до складу кримського підрозділу бригади морської піхоти Військово-Морських сил України, повідомляє прес-служба Міноборони.

Формування підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання і традицій особового складу, тобто буде мусульманським. При цьому Міноборони готове створити умови дотримання релігійних потреб для віруючих різних релігійних конфесій, а саме - до пастирської роботи залучатимуться представники різних віросповідань.


Фото: mil.gov.ua

За підсумками зустрічі Полторак і Чубаров прийшли до висновку, що інцидент на Чонгарі вичерпано.

Нагадаємо, що в селі Чонгар Херсонської області українські військові силою зайняли територію громадської організації "Аскер".
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13 02 2017 18:16
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