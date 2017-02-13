Полторак запропонував членам "Аскеру" вступити в морпіхи
Полторак заявив, що Збройні Сили України готові розглянути заяви членів кримськотатарського громадського об'єднання "Аскер", які хочуть вступити до складу кримського підрозділу бригади морської піхоти Військово-Морських сил України, повідомляє прес-служба Міноборони.
Формування підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання і традицій особового складу, тобто буде мусульманським. При цьому Міноборони готове створити умови дотримання релігійних потреб для віруючих різних релігійних конфесій, а саме - до пастирської роботи залучатимуться представники різних віросповідань.
Фото: mil.gov.ua
За підсумками зустрічі Полторак і Чубаров прийшли до висновку, що інцидент на Чонгарі вичерпано.
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