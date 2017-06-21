Полторак заявив про завершення призову офіцерів запасу

У зону АТО поїдуть тільки ті, хто підпише контракт і добровільно залишиться на службі

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні Сили України завершено.

"У нас не було проблем із призовом офіцерів запасу. Набрано тисячу осіб, відбір завершено", - передає слова міністра сайт Міноборони.

Пояснюючи, чому такий призов не відбувся ще на початку АТО, Полторак відзначив низький рівень підготовки офіцерів запасу.

"Рівень підготовки офіцерів запасу недостатній, щоб залучати їх до ведення бойових дій. Їх треба, і ми так плануємо, спочатку призвати, потім відправити в навчальні центри, де вони оновлять свої знання і практичні навички. І тільки після цього вони поповнять підрозділи у військових частинах, які виконують завдання не в зоні проведення АТО", - розповів міністр.

У зону АТО поїдуть тільки ті, хто підпише контракт і добровільно залишиться на службі.

Нагадаємо, що 30 травня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.