Полторак заявив, що для реформи Міноборони потрібна допомога іноземних радників
Відповідну заяву міністр зробив під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, повідомляє "Інтерфакс Україна".
"Ми розпочали велику роботу з реформування оборонного відомства. Робота зі створення стратегічних документів є надважливою і виявилася надскладною. Але ще складніше реалізувати заплановані реформи, втілити написане на папері в життя. І в цьому ми розраховуємо на допомогу іноземних радників. Переконаний, що разом нам все вдасться", - зазначив Полторак.
За словами глави відомства, зараз у Міноборони і Збройних силах України за окремими функціональними напрямами працюють 32 радники з 12 країн-членів НАТО, а також п'ять стратегічних радників високого рівня від США, Великобританії, Канади, Литви та Німеччини, які надають кваліфіковану експертно-дорадчу допомогу у різних сферах діяльності ЗСУ та здійснюють підготовку особового складу за методиками і стандартами країн-членів НАТО.
Марі Йованович представила радників США, які почали роботу в оборонному відомстві.
"Я дуже пишаюся тим, що нам вдалося зібрати таку досвідчену команду. Їхній сукупний досвід роботи - понад 130 років", - зазначила міністр.
Йованович висловила сподівання, що такий формат роботи зумовить гарні результати.
Нагадаємо, що Португалія виділила Україні 200 тис євро на закупівлю обладнання і озброєння нелетального характеру.
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