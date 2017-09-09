Полторак заявив, що українських військових в зоні АТО озброять танками "Оплот"

Станом на вересень 2017 року танками укомплектовані практично 100% танкових підрозділів Збройних сил України, однак танків "Оплот" на озброєнні української армії на Донбасі немає

Ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і постачання танків "Оплот" до зони АТО.

Про це повідомив глава Міноборони Степан Полторак.

"Після завершення усіх процедур підприємства Харкова, які виробляють броньовану техніку, отримають заказ на поставку техніки більше, ніж за 26 років до цього", – заявив Полторак.

Він додав, що танк "Оплот" – "сучасна бойова машина, яка зараз експортується до багатьох країн світу, але відсутня на озброєнні Збройних Сил України".

Також глава МОУ зазначив, що станом на вересень 2017 року танками укомплектовані практично 100% танкових підрозділів Збройних сил України.

"За рахунок належного фінансування з державного бюджету та вчасного виконання державного оборонного замовлення, танками укомплектовані практично сто відсотків танкових підрозділів. За рахунок поставки тренажерів для підготовки екіпажів у навчальні заклади Львова і Харкова, триває якісне навчання фахівців", – заявив міністр оборони.

Нагадаємо, що у 2011 році було укладено контракт на $200 млн про постачання в Таїланд 49 танків "Оплот", у квітні 2012 року завод ім. Малишева взявся за його виконання. Обсяг витрат на освоєння серійного виробництва ОБТ "Оплот", за даними заводу, склав $30 млн. Перші п'ять машин були відвантажені тайському замовнику на початку 2014 року, друга партія бронетехніки у складі п'яти машин прибула в Таїланд у середини 2015 року, третя партія в складі 10 машин – у травні 2016 року.

У жовтні 2016 року голова спостережної ради "Укроборонпрому" Сергій Пашинський заявив, що закупівля танків "Оплот" буде включена в державне оборонне замовлення України на 2017 рік.

У серпні 2017-го Президент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".

Зазначимо, що Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.