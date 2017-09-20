Полторак звільнив головного психіатра Міноборони

Міністр оборони України Степан Полторак звільнив головного військового психіатра Олега Друзя.

"Прийняв рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків і призначив службове розслідування", - повідомив Полторак на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що головний психіатр Міноборони, начальник клініки психіатрії ГВКГ полковник Олег Друзь, 19 вересня на комітеті з питань охорони здоров'я заявив, що "93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства і потребують лікування". Ця заява викликала бурхливу реакцію, зокрема в мережі інтернет учасники АТО і волонтери активно висловлювали незгоду з його твердженням.

Крім цього, в травні Друзя затримували за підозрою в отриманні хабара в розмірі 52 тис. грн за довідку про неможливість проходження військової служби.